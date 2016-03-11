У ФФУ вирішили створили нову Федерацію футболу Криму

Виконавчий комітет Федерації футболу України сьогодні, 11 березня, прийняв рішення про відтворення Федерації футболу Криму. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook віце-президент ФФУ Сергій Куніцин.

За його словами, нова Федерація буде розміщуватися в Херсоні.

"Відбулося засідання виконкому ФФУ. Серед важливих рішень варто виділити відтворення Федерації футболу Криму, яка буде розміщуватися тепер у Херсоні", - написав Куніцин.

Відбулося засідання виконкому ФФУ. Серед важливих рішень варто виділити відтворення Федерації футболу Криму, яка буде розміщуватися тепер у Херсоні. Опубліковано Сергієм Куніциним10 березня 2016 р.

Нагадаємо, на території окупованого півострова функціонує Кримський футбольний союз, який має спеціальний статус УЄФА та займається організацією чемпіонату Криму.

У 2015 році Сергій Куніцин неодноразово виступав з ініціативою створити в Херсоні футбольний клуб "Таврія", який має стати прототипом клубу, що існував у Сімферополі до анексії Криму.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА планує профінансувати будівництво стадіону у Херсоні, який стане домашньою ареною "Таврії".