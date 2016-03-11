Тенісист Марченко обіграв росіянина Турсунова та вийшов у друге коло турніру в Індіан-Уеллсі

Український тенісист Ілля Марченко виграв матч першого кола престижного турніру BNP Paribas Open (категорія ATP World Tour Masters 1000), в якому його суперником був Дмитро Турсунов (Росія), повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 7-5 7-6 (6).

У стартовому сеті українець зробив брейк за рахунку 5-5, а потім зумів захистити свою подачу. У другій партії Турсунов вів 2-5, але Марченко вдалося відігратися і вивести сет на тайбрейк. По ходу тринадцятого гейми росіянин лідирував 4-2. Однак, дійти до сетболів Турсунов не зміг, а Марченко з другого мачтбола завершив зустріч.

У наступному колі українця чекає матч з третім сіяним Стеном Ваврінкою (Швейцарія). Для тенісистів це буде перший очний поєдинок.

Таким чином, у другому раунді "BNP Paribas Open" зіграють відразу п'ятеро представників України.

Визначилися суперники наших лідерів, які пропускали матчі першого кола змагань. 17-а ракетка турніру Еліна Світоліна зустрінеться з Аннікою Бек, а 26-й сіяний Олександр Долгополов - з Робіном Хаасе. Німкеня у стартовому колі здолала американку Бетані Маттек-Сандс, 6-2 6-2, а представник Нідерландів обіграв Дієго Шварцмана (Аргентина), 6-3 6-4.

Як повідомляв УНІАН, раніше свої матчі першого кола виграли Катерина Бондаренко і Леся Цуренко.

Турнір в Індіан-Уеллсі (призововй фонд - $6,134 млн. у чоловіків і жінок) проходить з 9 по 20 березня.