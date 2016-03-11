Перемога "Шахтаря" над "Андерлехтом" дозволила перевершити результат України в рейтингу УЄФА сезону 2011/12

13:02, 11 березня 2016
Спорт
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Наші клуби в цьому сезоні спільними зусиллями набрали більше очок. ніж в останньому заліковому сезоні в клубному рейтингу асоціацій.

Reuters

Після перемоги донецького "Шахтаря" в матчі Ліги Європи над бельгійським "Андерлехтом" сумарний показник українських клубів становить 7,800 бали за сезон і Україна перебуває на 8-му місці в клубному рейтингу асоціацій (всього - 42,883 бала), повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Українські клуби перевершили власне досягнення сезону 2011/12 (7,750), що дуже важливо для таблиці, де враховуються результати за останні п'ять сезонів. Тобто, Україна не втратить очки і позиції в рейтингу через погіршення результатів за підсумками нинішнього сезону.

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Більш того, "Шахтар" може набрати очки в матчі-відповіді з "Андерлехтом" і, в разі вдалого результату гри в Брюсселі, в наступних іграх 1/4 фіналу єврокубка.

Що не менш важливо, "Шахтар" обіграв бельгійський клуб, а Бельгія займає 9-е місце в рейтингу (40,000 балів) і є прямим конкурентом України в таблиці.

У свою чергу, Росія, яка йде на 7-му місці (51,082), випереджає Україну більш ніж на 8 балів і конкурує за 5-6 місця з розташованими на відстані 1-2 балів Францією (52,416) та Португалією (52,248).

Беззаперечним лідером рейтингу є Іспанія (98,713), яка набагато випереджає Німеччину (77,749), Англії (74.159) та Італію (70.439).

Клубний рейтинг асоціацій УЄФА оновлюється після кожного ігрового дня єврокубкових змагань.

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