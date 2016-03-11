МОК повторно перевірить результати допінг-тестів Олімпіади 2008 року в Пекіні

Про відповідний намір Міжнародного олімпійського комітету (МОК) заявив у четвер, 10 березня, в інтерв’ю AP доктор Річард Бадгетт, що обіймає пост медичного директора МОК, передає Deutsche Welle.

Ідеться передусім про атлетів, які планують брати участь у цьогорічній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. "Ми хочемо переконатися, щоб атлети, які махлювали у Пекіні, не змогли виступати в Ріо", - заявив доктор Бадгетт.

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"Ми співпрацюємо з національними федераціями та комітетами, аби з'ясувати, які атлети мають виступити в Ріо-де-Жанейро", - зазначив представник МОК.

Тодішні допінг-тести перевірять ще раз за допомогою більш точних способів аналізу. Згідно з регламентом МОК, повторні перевірки проб допінг-тестів можуть тривати до десяти років з моменту здачі аналізів. Тож допінг-тести з Олімпіади в Пекіні можуть перевірятися до 2018 року.

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Як повідомляв УНІАН, російська тенісистка Марія Шарапова провалила тест на допінг під час Відкритого чемпіонату Австралії. В організмі спортсменки знайдений препарат мельдоний, повідомила сама Шарпова на екстреній прес-конференції в Лос-Анджелесі.