Гравець "Шахтаря" Коваленко про матч з "Андерлехтом": Трохи розслабилися у другому таймі і отримали непотрібний гол

Після першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Андерлехта» своїми емоціями поділився півзахисник «гірників» Віктор Коваленко.

"Чи було складно замінити Тараса Степаненка на його позиції? З Максимом Малишевим ми розуміємо один одного, так що все було добре. А щодо гри - трохи розслабилися у другому таймі і отримали непотрібний гол. Добре, що Едуардо забив такий важливий третій гол!", - вважає Коваленко.

"Сьогодні хотілося б подякувати вболівальникам, які добре нас підтримували. Попереду у нас гра з «Дніпром» і ми не думаємо про матч-відповідь. Після «Дніпра» почнемо готуватися до «Андерлехту», - підсумував півзахисник.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" обіграв "Андерлехт" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з рахунком 3:1.

Матч-відповідь «Андерлехт» - «Шахтар» відбудеться 17 березня в Брюсселі.