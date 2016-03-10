У гравця "Шахтаря" Тайсона м'язова травма

23:08, 10 березня 2016
Спорт
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Вердикт лікарів оголосив тренер гірників Мірча Луческу.

Тайсон может войти в состав сборной Украины / static.gazeta.ru

Нападник донецького «Шахтаря» Тайсон був замінений у перерві матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Андерлехта» з причини м'язової травми, заявив після матчу наставник «гірників» Мірча Луческу.

"Тайсон отримав травму м'язового характеру, - говорить Луческу. - Завтра-післязавтра визначимо складність пошкодження. Добре, що ми його під час гри замінили і не дали посилити пошкодження".

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" обіграв "Андерлехт" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з рахунком 3:1.

Матч-відповідь «Андерлехт» - «Шахтар» відбудеться 17 березня в Брюсселі.

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