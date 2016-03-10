"Шахтар" обіграв "Андерлехт" в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

У Львові завершився матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА в якому донецький "Шахтар" обіграв бельгійський "Андерлехт" з рахунком 3:1.

Гірники володіли перевагою в першому таймі, забивши два голи. Після перерви на полі точилася приблизно рівна боротьба, в якій суперники по разу відзначилися.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за перебігом подій на полі.

Тепер, у матчі-відповіді, гірникам досить буде навіть програти з мінімальним рахунком, різницею в один м'яч.

Гра "Андерлехт" - "Шахтар" відбудеться 17 березня в Брюсселі.