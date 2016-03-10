Українки завоювали дві медалі чемпіонату Європи з боротьби

У Ризі (Латвія) завершився черговий день чемпіонату Європи з боротьби, де українки Тетяна Кіт і Алла Черкасова завоювали срібло та бронзу відповідно.

У чоловічих змаганнях борців-вільників українці залишилися без медалей.

У ваговій категорії до 55 кг Тетяна Кіт дійшла до фіналу, де зустрічалася з Іриною Ологоновою з Росії. Сутичка завершилася з рахунком 6:4 на користь росіянки. Кіт задовольнилася "сріблом".

А у ваговій категорії до 75 кг. Алла Черкасова програла на ранніх стадіях, але через втішний турнір дійшла до "малого" фіналу - за бронзу. У вирішальній сутичці Черкасова виявилася набагато сильніше Дарії Урсули Осоцької з Туреччини - 10:0.

Як повідомляв УНІАН, раніше українці в перші два дні змагань завоювали 6 нагород. Таким чином, зараз на рахунку збірної 8 медалей.