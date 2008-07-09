Штефан Шумахер вийшов у лідери велоперегонів "Тур де Франс".

Історичним став четвертий етап велоперегонів – розділка. Німець створив поки найгучнішу сенсацію.

30 кілометрів він проїхав найшвидше і залишив позаду всіх лідерів перегонів. Час німця – 35 хвилин і 44 секунди, передає ICTV .

18 секунд йому програв Кім Кірхен з Люксембурга. Британець Девід Міллар і австралієць Кадель Еванс показали однаковий результат, а швейцарець Фабіан Канселара фінішував п’ятим.

Найкращий з українців Володимир Густов проїхав - на 3 хвилини пізніше переможця. Ярослав Попович програв 3,5 хвилини.

Після чотирьох етапів змінилася трійка лідерів у загальному заліку. Перегони очолюють Шумахер, Кірхен та Міллар.