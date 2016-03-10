Наталія Лупу та Олексій Касьянов визнані найкращими легкоатлетами лютого в Україні

13:01, 10 березня 2016
Спорт
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Лупу виграла одразу два міжнародні турніри в бігу на 800 метрів.

Лупу принесла максимум очков в зачет сборной Украины на Турнире наций в Париже / ukrkolos.org.ua

Багатоборець Олексій Касьянов та бігун Наталія Лупу визнані найкращими легкоатлетами України в лютому, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

Касьянов у Сумах виграв чемпіонат України у приміщенні з семиборства з 6-м результатом сезону у світі (5979 очок). 

У свою чергу, Лупу у бігу на 800 метрів здобула перемоги на міжнародних змаганнях в Мадриді (2.02,76), Меці (2.00,86) та посіла 2-е місце на змаганнях у Торуні з 6-м результатом сезону у світі (2.00,36). 

Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.

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