Тенісистки Бондаренко та Цуренко вийшли у друге коло турніру в Індіан-Уеллсі

В Індіан-Уеллсі (США) відбулися матчі першого кола тенісного супертурніру BNP Paribas Open" (Категорія WTA Premier Mandatory), в яких свої перемоги здобули українки Катерина Бондаренко і Леся Цуренко, повідомляє Великий теніс України.

Цуренко в першому колі зустрічалася з Тимеа Бабош (Угорщина) і виграла з рахунком 7-5 6-4. Програючи по ходу стартового сету 2-5, українка змогла взяти п'ять геймів поспіль і записати цю партію в свій актив. Вже у другому сеті сама Леся втратила перевагу з 4-0, але все-таки довела матч до перемоги. У поточному сезоні Цуренко ще не вигравала жодного поєдинку в WTA-турі, хоча успішно провела свої поєдинки в рамках зональних змагань Кубка Федерації.

У другому раунді українку чекає протистояння з Сарою Еррані (Італія), 15-ю ракеткою турніру. У 2012 році дівчата провели матч в рамках Кубка Федерації, який італійка не змогла завершити через пошкодження (6-1 3-0 на користь Цуренко). А в минулому сезоні Еррані святкувала перемогу над Цуренко на турнірі в Торонто - 6-4 6-4.

У свою чергу, Бондаренко обіграла Алісон ван Ейтванк (Бельгія) з рахунком 6-2 6-7 (2) 6-2.

У наступному колі українка зіграє з 24-ю сіяною Анастасією Павлюченковою (Росія). У 2010 році тенісистки провели очний поєдинок на турнірі в Токіо, де матч завершився перемогою Павлюченковій (6-2 6-1). А в минулому сезоні суперниці зустрілися на змаганнях у Баку, але після трьох геймів стартовій партії, Бондаренко достроково завершив боротьбу через травму.

Пізніше свій матч першого кола проведе ще одна представниця України Еліна Світоліна.

У чоловічій частині змагань також представлені Олександр Долгополов та Ілля Марченко.

Турнір в Індіан-Уеллсі (призововй фонд - $6,134 млн. у чоловіків і жінок) проходить з 9 по 20 березня.