Луцька "Волинь" позбавлена шести очок в турнірній таблиці УПЛ
23:01, 09 березня 2016Спорт
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Команда тепер знаходиться на передостанньому рядку в турнірній таблиці.
vk.com
Федерація футболу України сповістила Прем’єр-лігу про набуття чинності рішення Дисциплінарного комітету ФІФА стосовно позбавлення ФК «Волинь» турнірних очок у Лізі Парі-Матч, повідомляє прес-служба ПЛ.
За невиконання рішення Дисциплінарного комітету ФІФА від 15 грудня 2015 р. головну команду клубу позбавлено шести очок.
Відповідні зміни внесені до турнірної таблиці Ліги Парі-Матч 2015/16. Нині луцька «Волинь» із 9-ма здобутими очками посідає у змаганнях передостанній тринадцятий рядок.
Нагадаємо, луцький клуб вже було оштрафовано на 12 залікових пунктів у січні.
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