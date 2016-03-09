Луцька "Волинь" позбавлена шести очок в турнірній таблиці УПЛ

Команда тепер знаходиться на передостанньому рядку в турнірній таблиці.

Федерація футболу України сповістила Прем’єр-лігу про набуття чинності рішення Дисциплінарного комітету ФІФА стосовно позбавлення ФК «Волинь» турнірних очок у Лізі Парі-Матч, повідомляє прес-служба ПЛ. За невиконання рішення Дисциплінарного комітету ФІФА від 15 грудня 2015 р. головну команду клубу позбавлено шести очок. Відповідні зміни внесені до турнірної таблиці Ліги Парі-Матч 2015/16. Нині луцька «Волинь» із 9-ма здобутими очками посідає у змаганнях передостанній тринадцятий рядок. Нагадаємо, луцький клуб вже було оштрафовано на 12 залікових пунктів у січні.

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