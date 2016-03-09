"Бенфіка" і " ПСЖ " вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів.

1/8 фіналу, матчі-відповіді.

Зеніт - Бенфіка - 1:2

Голи: Халк, 69 (1:0). Гайтан, 85 (1:1). Таліска, 90+6 (1:2)

Перший матч - 0:1.

Челсі - ПСЖ - 1:2

Рабьо, 17 (0:1), Коста, 28 (1:1), Ібрагімович, 68 (1:2)

Перший матч - 1:2.

Як повідомляв УНІАН, напередодні до чвертьфіналу турніру пробилися також німецький "Вольфсбург" та іспанський "Реал".

Ще в чотирьох парах, у тому числі в протистоянні "Динамо" (Київ) - "Манчестер Сіті", матчі-відповіді відбудуться 15-16 березня.