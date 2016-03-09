"Бенфіка" і " ПСЖ " вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів
23:36, 09 березня 2016Спорт
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Завершилися матчі-відповіді у двох парах головного єврокубка.
Reuters
Ліга чемпіонів.
1/8 фіналу, матчі-відповіді.
Зеніт - Бенфіка - 1:2
Голи: Халк, 69 (1:0). Гайтан, 85 (1:1). Таліска, 90+6 (1:2)
Перший матч - 0:1.
Челсі - ПСЖ - 1:2
Рабьо, 17 (0:1), Коста, 28 (1:1), Ібрагімович, 68 (1:2)
Перший матч - 1:2.
Як повідомляв УНІАН, напередодні до чвертьфіналу турніру пробилися також німецький "Вольфсбург" та іспанський "Реал".
Ще в чотирьох парах, у тому числі в протистоянні "Динамо" (Київ) - "Манчестер Сіті", матчі-відповіді відбудуться 15-16 березня.
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