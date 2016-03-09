Українські борці завоювали три медалі чемпіонату Європи

У Ризі (Латвія) завершився черговий день змагань у рамках чемпіонату Європи з боротьби, де збірна України завоювала три медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.

У ваговій категорії до 60 кг. Оксана Гергель дійшла до фіналу, де зійшлася у вирішальній сутичці з Петрою Мааріт Оллі з Фінляндії. Тут сильнішою виявилася суперниця, яка виграла з рахунком 2:8.

А у ваговій категорії до 53 кг. Юлія Хавалджи-Благиня програла ще в 1/8 фіналу, але потім, у втішному турнірі здобула ряд перемог і дійшла до малого фіналу - за бронзову медаль. У вирішальній сутичці українка здолала Наталю Буду з Молдови з рахунком 5:2. Чемпіонкою Європи у цій ваговій категорії стала Софія Маттіссон зі Швеції, яка у фіналі була сильнішою за Ірину Курочкіну з Білорусі - 4:0.

У чоловіків у ваговій категорії до 65 кг. бронзу завоював Семен Радулов, який у сутичці за 3-е місце виграв у АгаХусейна Мустафаєва з Азербайджану. Чемпіоном у цій ваговій категорії став Франк Чамізо Маркес з Італії, який у вирішальній сутичці здолав Мустафу Кайя з Туреччини з рахунком 8:6.

А у ваговій категорії до 97 кг. Валерій Андрійцев у вирішальній для себе сутичці за 3-е місце боровся з Элизбаром Одикадзе з Грузії і програв з рахунком 1:3. Чемпіоном тут став Анзор Болтукаев з Росії, який у вирішальній сутичці здолав Івана Янковського з Білорусі

Як повідомляв УНІАН, напередодні борці збірної України також завоювали три медалі - два срібла і бронза. Таким чином, на рахунку українців вже шість нагород.

Чемпіонат Європи з боротьби у Ризі проходить з 7 по 13 березня.