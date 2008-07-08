Черновецький: демонтаж ТЦ Троїцький припинено через Тимошенко

Голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що демонтаж торговельного центру «Троїцький», який будувався біля Національного спортивного комплексу «Олімпійський», призупинено через відсутність підпису прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО під договором з інвестором.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

Мер підтвердив, що роботи з демонтажу центру «Троїцький» призупинено.

Кажучи про причини призупинення робіт, він повідомив, що за ініціативою Президента Віктора ЮЩЕНКА як компенсація компанії «Юджин» - інвестору цього об`єкту була запропонована ділянка землі, що перебуває у власності Державного управління справами. Але бізнесмен-інвестор Вадим НОВІНСЬКИЙ після від`їзду президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ зажадав легалізувати наявну домовленість і підписати відповідний договір, у тому числі і за участю прем`єр-міністра або уповноваженої ним особи.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що вже підписав відповідний документ. За його словами. це зробили також В.НОВІНСЬКИЙ і представник Секретаріату Президента. Підпису представника Кабміну поки що немає, що й викликало призупинення демонтажу «Троїцького».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звинуватив у можливому зриві термінів реконструкції «Олімпійського» уряд України. Він також визначив «ціну питання» при розбиранні «Троїцького» в 232 млн. доларів і відзначив, що в разі, якщо компенсацію за знесенні «Троїцького» довелося б платити з київського бюджету, то збитки столиці становили б 400 млн. доларів.

Як повідомляв УНІАН, на демонтажі торговельного центру поблизу НСК «Олімпійський» наполягає УЄФА.

За даними КМДА, 1 липня ВАТ «Київметробуд» розпочало роботи з демонтажу торговельно-розважального центру «Троїцький» перед НСК «Олімпійський». Перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО пообіцяв, що будівлю буде знесено через 100 днів.