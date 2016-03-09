Тренер "Шахтаря" Луческу про матч Ліги Європи з "Андерлехтом": "Нас чекає складна гра"

За добу до початку першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА "Шахтар" - "Андерлехт" головний тренер гірників Мірча Луческу поділився своїми очікуваннями від гри і згадав про те, як він протистояв бельгійській команді 26 років тому, будучи наставником румунського "Динамо" (Бухарест), повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

"Дуже складно порівнювати ці дві команди. Важко було тоді грати з «Андерлехтом». Якраз був час революції, і умови були дуже непростими, навіть поліції не було. У них тоді в складі було сім гравців-голландців, і тренер був голландець. До всього цього ще й суддя попався голландець. Шанси їх вибити були невеликими. Хоча у нас були варіанти", - згадує румунський фахівець.

"Зараз у складі «Андерлехта» багато іноземців. Хороші результати, як у Лізі Європи, чергуються з не дуже хорошими. Немає стабільності, як це було раніше, коли «Андерлехт» постійно ставав чемпіоном Бельгії. В цілому це добре організована команда, в складі якої силові гравці. Є і технічні, дуже швидкі футболісти лінії атаки. В той же час вони проповідують той же стиль гри, що і багато команд в чемпіонаті Бельгії, протягом усього поєдинку підтримують дуже високий темп. Команда, яку непросто взяти. Вони б'ються за кожен м'яч на футбольному полі, грають в активному пресингу, швидко повертаються в оборону після зриву атаки, але в той же час допускають технічні помилки. Нас чекає складний матч. «Андерлехт» не дуже добре зіграв в останньому турі з «Мускроном», як і ми, до речі, з «Ворсклою». Але ми перемогли, а вони програли 1:2. Сподіваюся, що у нас настрій краще, ніж у суперника", - зазначив Луческу.

Говорячи про те, чи будуть матчі з «Андерлехтом» чимось нагадувати зустрічі 1/16 фіналу ЛЄ з німецьким «Шальке» і як пояснити таку вдалу і надійну гру Андрія П'ятова після відновлення сезону, Містер зазначив: "У кожного матчу своя історія. Тому завтра теж буде гра з новою історією. Що ж стосується П'ятова, я б хотів, щоб завтра його не сильно турбували. Дуже важливо вдома не пропустити. А як ми зіграємо – це вже інша проблема.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня у Львові відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому "Шахтар" прийме "Андерлехт". Гра розпочнеться о 20.00.