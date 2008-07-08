Топ-20 найбагатших футболістів світу

Американський журнал Forbes оприлюднив рейтинг найбагатших футболістів світу за 2007 рік. Завдяки значній заробітній платі в "Лос-Анджелес Гелаксі" та солідним рекламним контрактам, більше за всіх зміг заробити Девід Бекхем - 35,7 млн. євро.

Другим за величиною гаманця став Роналдіньо з річним доходом в 23,8 млн. євро. І це попри те, що другу половину сезону бразилець грав мало.

На третьому рядку - Тьєррі Анрі.

До топ-20 ввійшов і Андрій Шевченко. Не граючи в основі лондонського "Челсі", він, утім підтримує свої статки в пристойному стані.

1. Девід Бекхем. 33 роки. "Лос-Анджелес Гелаксі" (США) - 48,9 млн. дол. (35,7 млн. євро)

2. Роналдіньо. 28 років. "Барселона" (Іспанія) - 23,8 млн. євро

3. Тьєррі Анрі. 30 років. "Барселона" (Іспанія) - 18,3 млн. євро

4. Роналдо. 31 рік. "Мілан" (Італія) - 15,5 млн. євро

5. Кріштіану Роналду. 23 роки. "МЮ" (Англія) - 9,2 млн. фунтів (13,5 млн. євро)

6. Кака. 26 років. "Мілан" (Італія) - 12,9 млн. євро

7. Фабіо Каннаваро. 34 роки. "Реал" (Іспанія) - 12,8 млн. євро

8. Андрій Шевченко. 31 рік. "Челсі" (Англія) - 8,7 млн. фунтів (12,8 млн. євро)

9. Стівен Джеррард. 28 років. "Ліверпуль" (Англія) - 8,5 млн. фунтів (12,5 млн. євро)

10. Джон Террі. 27 років. "Челсі" (Англія) - 8,4 млн. фунтів (12,4 млн. євро)

11. Вейн Руні. 22 року. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 8,1 млн. фунтів (11,9 млн. євро)

12. Франческо Тотті, 31 рік. "Рома" (Італія) - 11,8 млн. євро

13. Міхаель Баллак, 31 рік. "Челса" (Англія) - 8 млн. фунтів (11,7 млн. євро)

14. Френк Лемпард, 30 років. "Челсі" (Англія) - 7,1 млн. фунтів (10,4 млн. євро)

15. Алессандро дель П`єро, 33 рік. "Ювентус" (Італія) - 10,1 млн. євро

16. Дідьє Дрогба, 30 років. "Челсі" (Англія) - 6,7 млн. фунтів (9,8 млн. євро)

17. Ріо Фердінанд. 29 років. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 6,3 млн. фунтів (9,2 млн. євро)

18. Ліонель Мессі. 21 рік. "Барселона" (Іспанія) - 8,7 млн. євро

19. Рауль Гонсалес Бланко. 31 років "Реал" (Іспанія) - 8,0 млн. євро

20. Олівер Кан. 38 років. "Баварія" (Німеччина) - 7,5 млн. євро