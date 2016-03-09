Шахи, матч за звання чемпіона світу, Музичук - Іфань, 6-а партія: онлайн відео-трансляція

Сьогодні у Львові відбудеться 6-а партія матчу за світову шахову корону, в якому Марія Музичук оскаржує титул у боротьбі з Хоу Іфань з Китаю.

У цій партії українка буде грати білими фігурами.

Рахунок в матчі 3:2 на користь Іфань.

Українка в черговий раз спробує наздогнати суперницю в рахунку, маючи перевагу кольору. З попередніх п'яти партій лише одна завершилася результативно - друга, в якій Іфань білими здобула перемогу. Інші чотири завершилися внічию.

Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій - 5:5, відбудеться тай-брейк.

Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня.