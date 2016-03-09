Шахи, матч за звання чемпіона світу, Музичук - Іфань, 6-а партія: онлайн відео-трансляція
15:20, 09 березня 2016Спорт
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У Львові триває поєдинок за світову шахову корону.
lviv2016.fide.com
Сьогодні у Львові відбудеться 6-а партія матчу за світову шахову корону, в якому Марія Музичук оскаржує титул у боротьбі з Хоу Іфань з Китаю.
У цій партії українка буде грати білими фігурами.
Рахунок в матчі 3:2 на користь Іфань.
Українка в черговий раз спробує наздогнати суперницю в рахунку, маючи перевагу кольору. З попередніх п'яти партій лише одна завершилася результативно - друга, в якій Іфань білими здобула перемогу. Інші чотири завершилися внічию.
Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій - 5:5, відбудеться тай-брейк.
Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня.
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