Оприлюднено склад жіночої збірної України з гандболу на матчі відбору Євро-2016

10 березня, в рамках відбіркового турніру на чемпіонат Європи-2016 жіноча збірна України з гандболу на виїзді проведе свій перший поєдинок проти команди Італії, повідомляє прес-служба Федерації гандболу України.

Друга зустріч українок з італійками відбудеться 13 березня в Ужгороді.

До закінчення відбіркового турніру окрім збірної Італії наші дівчата зустрінуться з командою Сербії (1-2 червня в Україні) та Чехії (4 червня в гостях).

Склад збірної України на найближчі матчі з італійками виглядає таким чином:

Воротарі: Наталія Гайович («Баєр», Німеччина), Вікторія Тимошенкова («Роман», Румунія), Ірина Яблонська («Карпати»).

Польові гравці: Юлія Андрійчук, Валерія Зоря (обидві -«Ардешен», Туреччина), Вікторія Борщенко («Ростов-Дон», Росія), Ірина Глибко («Роман», Румунія), Лілія Горильська (МТК, Угорщина), Дар'я Кот, Анна Лезинська (обивді – «Карпати»), Ольга Лаюк («Анкара», Туреччина), Євгенія Левченко, Ольга Передерій (обидві – «Ювента», Словаччина), Ольга Ніколаєнко («Бекешчаба», Угорщина), Анна Редька («Гомель», Білорусь), Олена Рудько («Спартак»), Наталія Савчин, Леся Смолінг (обидві – «Галичанка»), Юлія Снопова («Муратпаша», Туреччина).

У двох перших матчах відбору до ЧЄ-2016 збірна України програла на виїзді Сербії (25:34) та вдома Чехії (20:24).