Лауреати премії "Герої спортивного року-2015" будуть оголошені 8 квітня

Менше місяця залишається до того, як вся Україна дізнається володарів національного спортивного Оскара, який цьогріч стане 10-м – ювілейним. 8 квітня у Київському національному академічному театрі оперети відбудеться Всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року», повідомляє прес-служба НОК України.

10 номінацій, 10 ексклюзивних статуеток і найтитулованіші спортсмени за підсумками 2015 року, які своїми перемогами об’єднували усю країну, змушували вболівальницькі серця битись разом, пишатися й радіти щасливим митям тріумфу.

Процедура визначення найкращих з найкращих як завжди була традиційною. Після детального аналізу експертної комісії представників Національного олімпійського комітету України й Міністерства молоді та спорту відповідно до результатів виступів вітчизняних спортсменів на провідних міжнародних форумах був визначений розширений список претендентів по кожній з номінацій. Потім свою думку висловили журналісти як загальнонаціональних, так і регіональних засобів масової інформації. За підсумками їх голосування й були сформовані трійки претендентів на перемогу в церемонії.

Вже під час засідання Української Академії Спорту, до складу якої входять легендарні атлети, що завершили активну спортивну діяльність та залишили визначний слід в олімпійській історії, шляхом таємного голосування й визначаться володарі спортивного Оскара. А вже під час самої Всеукраїнської церемонії країна і дізнається своїх спортивних героїв-2015.

Всеукраїнська урочиста церемонія «Герої спортивного року» – це грандіозне спортивне свято, яке щороку проходить на головних сценах країни й збирає разом олімпійських чемпіонів і призерів всіх часів, фахівців та тренерів, усіх тих, хто працює на благо українського спорту. Звання лауреатів «спортивного Оскара» присуджується спортсменам та тренерам, які впродовж року тріумфували на олімпійських та світових спортивних аренах і гідно захищали кольори національного прапору України, а також спортивним організаторам, чий внесок у розвиток вітчизняного спорту визнається найвагомішим.