Шість російських спортсменів елітного рівня попалися на допінгу за місяць - ще кілька випадків можуть оприлюднити пізніше

Шість представників збірної Росії в різних видах спорту не пройшли допінг-тест, при цьому про п'ять випадків стало відомо протягом останніх двох днів, повідомляє ТАСС.

На початку лютого допінг-проба велосипедиста команди "Катюша" Едуарда Ворганова дала позитивний результат. 7 березня у вживанні мельдонію викрита фігуристка Катерина Боброва, ввечері того ж дня тенісистка Марія Шарапова оголосила, що в її пробі, взятій під час Відкритого чемпіонату Австралії-2016, був виявлений мельдоній. Наступного дня стало відомо ще про три аналогічні випадки - у ковзаняра Павла Куліжнікова, шорт-трекиста Семена Єлістратова, волейболіста Олександра Маркіна.

Практично всі атлети входять в еліту світового спорту. Шарапова є переможницею усіх турнірів серії "Великого шолома", включаючи найвідоміший і престижний у світі Вімблдонський турнір, а також завоювала срібло Олімпіади-2012 в Лондоні. Боброва є олімпійською чемпіонкою командного турніру фігуристів Сочі-2014, Єлістратов - чемпіон світу та Європи, а також олімпійський чемпіон Сочі-2014. У свою чергу, Куліжніков є 5-кратним чемпіоном світу в різних дисциплінах.

Ворганов виступає в профі-команді і регулярно бере участь у найпрестижніших велоперегонах, а Маркін останнім часом є волейболистом основного складу збірної Росії.

За словами міністра спорту Росії Віталія Мутко, може стати відомо ще про кілька випадків вживання препарату. Разом з тим, він сподівається, що масового характеру ці дискваліфікації носити не будуть.

Раніше голова комітету Держдуми РФ з фізичної культури, спорту та у справах молоді Дмитро Свіщев також заявив, що збірна Росії не буде відсторонена від участі в Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро через останні допінг-скандали.

Речовину мельдоний (назва препарату "Мілдронат") застосовують у спорті з метою підвищення витривалості організму до високих фізичних навантажень під час тренувань і до високих нервово-психічних навантажень під час змагань. У країнах СНД препарат використовується для профілактики серцевих захворювань. Виявлення у пробі спортсмена даної субстанції як під час змагання, так і у незмагальний період є порушенням антидопінгових правил з 1 січня 2016 року. Речовина відноситься до класу S4 забороненого списку Всесвітнього антидопінгового агентства (гормони і модулятори метаболізму).