Кубок УЄФА може змінити назву. З ініціативою перейменувати турнір в Лігу Європи УЄФА (UEFA Europa League) виступив президент мюнхенської "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге, який в даний час очолює також Асоціацію європейських клубів. Засідання цієї організації відбулося в швейцарському Ньйоні 7 липня, повідомляє Лента.руз посиланням на Reuters.

За словами Румменігге, ребрендинг дозволить турніру повернутися на колишні позиції. На думку президента "Баварії", зараз Кубок УЄФА вважають турніром другого сорту, чого не було 10-15 років назад.

За даними джерела агентства в УЄФА, пропозиція про перейменування турніру буде розглянута на засіданні виконавчого комітету УЄФА у вересні в Бордо.

Назва UEFA Europa League покликана краще відображати новий формат турніру. Починаючи з сезону-2009/10 груповий етап змагання проводитиметься за тим же принципом, що і груповий турнір Ліги чемпіонів: у новій структурі розіграшу буде 12 груп по чотири команди, кожна з яких зіграє шість матчів (по два з кожним суперником – удома і на виїзді). З груп виходитиме по дві команди.

Наразі в Кубку УЄФА грають вісім груп по п`ять команд. Клуби проводять по чотири матчі в групі – по одному з кожним суперником. До 1/16 фіналу виходять по три команди з групи. Нинішня система розіграшу вважається непопулярною.