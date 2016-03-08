Українські борці завоювали три медалі за день на чемпіонаті Європи з боротьби

У Ризі (Латвія) завершився розіграш перших чотирьох медалей чемпіонату Європи з боротьби у жінок і чоловіків-вільників, в рамках якого представники збірної України завоювали одразу три медалі - два срібла і бронзу, повідомляє офіційний сайт змагань.

У вільній боротьбі серед чоловіків у ваговій категорії до 57 кг срібло на рахунку Андрія Яценка, який у фіналі програв Гаджимураду Рашидову з Росії з рахунком 2:10.

А у ваговій категорії до 86 кг Ібрагім Алдатов став бронзовим призером, здолавши у сутичці за 3-е місце Шаміра Атяна з Вірменії з рахунком 10:2. Раніше, у півфіналі українець програв росіянину Шамілю Кудіямагомедову, який згодом і став чемпіоном Європи.

У жіночій боротьбі у ваговій категорії до 63 кг Юлія Ткач-Остапчук дійшла до фіналу, де поступилася Анастасії Григор'євій з Латвії, завоювавши срібло. Сутичка завершилася внічию - 3:3, однак арбітри прийняли рішення віддати перемогу Григор'євій.

До речі, у ваговій категорії до 48 кг., перемогу святкувала колишня представниця збірної України Марія Стадник, що нині представляє Азербайджан. У фіналі вона здолала Емілію Вук з Румунії з рахунком 10:0.

Чемпіонат Європи з боротьби у Ризі проходить з 7 по 13 березня.