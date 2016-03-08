Куліш виборов "срібло" на етапі світового Кубка зі стрільби

21:20, 08 березня 2016
Спорт
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Українець відстав по очках лише від американця Еммонса.

issf-sports.org

На етапі Кубка світу в Бангкоку (Таїланд) Сергій Куліш здобув срібну нагороду у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з 3-х положень на 50м.

Наш співвітчизник показав результат 456.8, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перемогу здобув американець Метью Еммонс, бронза - у китайця Као.

Ця медаль стала черговою для українських представників стрільби в олімпійському сезоні-2016.

 

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