Куліш виборов "срібло" на етапі світового Кубка зі стрільби
21:20, 08 березня 2016Спорт
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Українець відстав по очках лише від американця Еммонса.
issf-sports.org
На етапі Кубка світу в Бангкоку (Таїланд) Сергій Куліш здобув срібну нагороду у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з 3-х положень на 50м.
Наш співвітчизник показав результат 456.8, повідомляє офіційний сайт змагань.
Перемогу здобув американець Метью Еммонс, бронза - у китайця Као.
Ця медаль стала черговою для українських представників стрільби в олімпійському сезоні-2016.
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