Куліш виборов "срібло" на етапі світового Кубка зі стрільби

На етапі Кубка світу в Бангкоку (Таїланд) Сергій Куліш здобув срібну нагороду у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з 3-х положень на 50м.

Наш співвітчизник показав результат 456.8, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перемогу здобув американець Метью Еммонс, бронза - у китайця Као.

Ця медаль стала черговою для українських представників стрільби в олімпійському сезоні-2016.