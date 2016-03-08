Перша ракетка світу Вільямс прокоментувала ситуацію навколо скандалу з Шараповою

"Як заявила Марія, вона готова взяти на себе всю відповідальність, і я думаю, що вона продемонструвала велику мужність і хоробрість (зробивши подібну заяву)", - сказала журналістам Серена Вільямс в Нью-Йорку, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожОдна з найкращих тенісисток світу росіянка Шарапова попалася на допінгу Російська тенісистка Марія Шарапова в понеділок заявила про те, що в січні не пройшла тест на допінг під час турніру Великого шолома в Австралії.

За її словами, впродовж десяти років вона приймала ліки мілдронат, прописане її сімейним лікарем, і не знала, що його заборонили.

Мельдоний, відомий також як мілдронат, сприяє швидкому відновленню клітин при сильних фізичних навантаженнях. До 1 січня цього року препарат не був заборонений для застосування професійним спортсменам.

Крім того, в російських ЗМІ повідомили, що у низки спортсменів з різних видів спорту виявлені позитивні результати допінг-проб.