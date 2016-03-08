Porsche скасував заходи за участю Шарапової

Раніше про рішення призупинити дію рекламного контракту з тенісисткою оголосили швейцарська годинникова компанія TAG Heuer і виробник спортивного екіпірування Nike, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожОдна з найкращих тенісисток світу росіянка Шарапова попалася на допінгу В понеділок Шарапова оголосила, що в її пробі, взятій під час Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, був виявлений заборонений препарат мельдоній.

Виявлення у пробі спортсмена цього препарату є порушенням антидопінгових правил, які вступили в силу з 1 січня 2016 року.

В ході прес-конференції в Лос-Анджелесі Шарапова заявила, що приймала ліки протягом 10 років. Про заборону препарату спортсменка, як вона каже, не знала.

Міжнародна федерація тенісу прийняла рішення відсторонити Шарапову від змагань до винесення рішення у її справі.

Крім Nike, TAG Heuer і Porsche, російська тенісистка має персональні спонсорські контракти з компаніями Cole Haan, Head, Samsung і Evian.