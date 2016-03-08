Шахи, матч за звання чемпіона світу, Музичук - Іфань, 5-а партія: відео онлайн-трансляція
15:20, 08 березня 2016Спорт
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У Львові триває матч за світову шахову корону.
lviv2016.fide.com
Сьогодні у Львові пройде п'ята партія матчу за звання чемпіона світу з шахів серед жінок, в якому українка Марія Музичук оскаржує титул у протистоянні з Хоу Іфань з Китаю.
Рахунок після чотирьох партій 2,5:1,5 очка на користь Іфань.
В попередніх партіях суперниці тричі зіграли внічию і одного разу Іфань білими фігурами зуміла перевершити суперницю.
Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій - 5:5, відбудеться тай-брейк.
Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня.
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