Допінг-скандал Шарапової: Відомий спортивний бренд припиняє співпрацю з тенісисткою

"Ми засмучені і здивовані новинами про Марію Шарапову. Ми вирішили припинити відносини з Марією до завершення розслідування. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією», — йдеться в заяві Nike, повідомляє РБК з посиланням на CNBC.

Зазначається що крім Nike, Шарапова співпрацює з такими компаніями, як Samsung, Avon Products, Tag Heuer International SA, Evian та іншими. Їх представники ще не прокоментували ситуацію з позитивною пробою спортсменки.

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Як пише Bloomberg, через проблемний допінг-тест Шарапова найближчим часом може втратити $298 тис. Таку суму вона отримала в якості призових за участь в Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open). На цьому турнірі росіянка дійшла до чвертьфіналу, де поступилася американці Серені Вільямс.

У червні 2015 року Шарапова 11-й рік поспіль була визнана найбільш заможною спортсменкою за версією Forbes. Як підрахував журнал, за минулий до цього рік вона заробила $29,7 млн. При цьому тільки $6,7 млн з них склали призові за участь у турнірах. Рекламні контракти принесли тенісистці $23 млн.

Як повідомляв УНІАН, Шарапова здала позитивну допінг-пробу: в організмі спортсменки знайдений заборонений препарат мельдоній.