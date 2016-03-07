Український боксер Бурсак битиметься за титул чемпіона світу WBO

Екс-чемпіон Європи в середній вазі українець Макс Бурсак стане суперником чинного чемпіона світу WBO Біллі Джо Сондерса в його першому захисті титулу, повідомили УНІАН у прес-службі промоутерської компанії К2.

Бій відбудеться 30 квітня в Лондоні.

В активі 31-річного Бурсака 32 перемоги в 37 поєдинках, 15 з яких нокаутами. У свій час українець був володарем титулів Чемпіона Європи EBU, Інтерконтинентального чемпіона WBO, Континентального чемпіона WBA, а також Чемпіона світу за версією IBF серед молоді. Бурсаку доводилося боксувати з найсильнішими середньоваговиками - Хасаном-Жикамом, Брайаном Вірою, Мартіном Марреєм, Джерродом Флетчером, Заком Даному... Свій попередній бій Бурсак провів в грудні 2015-го року у Києві, здобувши дострокову перемогу в другому раунді над Георгієм Берошвілі з Грузії. У рейтингу WBO він знаходиться на 11-му місці.

Нинішньому супернику українця Сондерсу 26 років. Живе і тренується у Великобританії. На профі-рингу провів 23 поєдинки, здобув 23 перемоги, 12 з яких нокаутами. Чемпіоном світу за версією WBO він став у грудні 2015-го року, здобувши перемогу над Енді Лі за очками рішенням суддів. Крім цього британець володіє титулами Чемпіона Європи EBU, Чемпіона Британської співдружності, а також Чемпіона Великобританії в середній вазі за версією BBBofC.