Збірна України з синхронного плавання виграла кваліфікаційний турнір до Олімпіади-2016

Наша команда отримала від суддів в сумі 186.7855 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки лідирували вже після технічної програми, за виконання якої судді їм поставили 92.2855 бали. У довільній програмі наша команда отримала оцінку 94.5000 бали.

Друге місце на турнірі у майбутній столиці Олімпійських ігор посіла команда Японії (186.7330), третє - синхроністки Італії (181.7487).

Українська команда виступала у складі Лоліта Ананасова, Ганна Волошина, Дар'я Юшко, Ксенія Сидоренко, Олександра Сабада, Олена Гречихіна, Анастасія Савчук, Ольга Кондрашова, Ольга Золотоверха.

Ігри XXXI Олімпіади пройдуть з 5 по 21 серпня 2016 року в Ріо-де-Жанейро.