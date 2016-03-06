Збірна України з синхронного плавання виграла кваліфікаційний турнір до Олімпіади-2016
19:27, 06 березня 2016Спорт
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У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершився передолімпійський кваліфікаційний турнір з синхронного плавання, де в командних змаганнях перемогу здобула збірна України.
noc-ukr.org
Наша команда отримала від суддів в сумі 186.7855 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українки лідирували вже після технічної програми, за виконання якої судді їм поставили 92.2855 бали. У довільній програмі наша команда отримала оцінку 94.5000 бали.
Друге місце на турнірі у майбутній столиці Олімпійських ігор посіла команда Японії (186.7330), третє - синхроністки Італії (181.7487).
Українська команда виступала у складі Лоліта Ананасова, Ганна Волошина, Дар'я Юшко, Ксенія Сидоренко, Олександра Сабада, Олена Гречихіна, Анастасія Савчук, Ольга Кондрашова, Ольга Золотоверха.
Ігри XXXI Олімпіади пройдуть з 5 по 21 серпня 2016 року в Ріо-де-Жанейро.
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