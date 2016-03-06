"Шахтар" виграв у "Ворскли" у матчі 17-го туру УПЛ

Матч завершився з рахунком 3:1.

Полтавці, які замикають п'ятірку найсильніших команд УПЛ, зуміли на рівних протистояти супернику лише протягом першого тайму. На гол гравця "Шахтаря" Даріо Срни, забитий на 9-й хвилині, футболісти "Ворскли" відповіли точним ударом Артема Громова на 36-й.

А вже у другому таймі гірники володіли повною перевагою. На 49-й хвилині переможний у цьому матчі гол забив Тайсон. Після розіграшу кутового Максим Малишев прокинув м'яч на дальню штангу, а там Тайсон замкнув передачу точним ударом у ворота. А вже в кінцівці гри, на 85-й хвилині, зміцнив перевагу гірників Едуардо Да Сілва. В ході контратаки Ісмаїлі зробив передачу на Едуардо, який з меж воротарського майданчика відправив м'яч у ворота.

Таким чином, після 17-го туру у "Шахтаря" і "Динамо" 46 очок, луганської "Зорі" - 35, дніпропетровського "Дніпра" - 28, "Ворскли" - 25.

18-й тур УПЛ відбудеться 11-13 березня.