"Зоря" не зуміла обіграти "Олімпік" у матчі 17-го туру УПЛ

Гра закінчилася з рахунком 1:1.

У цьому матчі зустрічалися команди, які займають 10-е і 3-е місця в турнірній таблиці. "Зоря" вважалася явним фаворитом протистояння.

Перший тайм пройшов у приблизно рівній боротьбі з мінімальною перевагою номінальних гостей, яку футболісти "Зорі" реалізувати не зуміли. Але, на початку другого тайму, на 58-й хвилині, гравець луганчан Пилип Будківський відкрив рахунок. Микита Каменюка зробив передачу у воротарський майданчик, де Будківський підправив м'яч у ворота. Втім, за 13 хвилин, на 71-й, Антон Поступаленко зрівняв рахунок. Віталій Гошкодеря пробив у штрафну, Поступаленко підхопив м'яч, вийшов один на один з воротарем і пробив без шансів для Микити Шевченка, 1:1.

У час, що залишився "Зоря" багато атакувала, але вирвати перемогу так і не змогла.

Пізніше сьогодні відбудеться гра за участю лідера турнірної таблиці УПЛ - донецький "Шахтар" прийме у Львові полтавську "Ворсклу".