Шахи, матч за звання чемпіона світу, Музичук - Іфань, 4-а партія: відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Львові проходить 4-а партія матчу за звання чемпіона світу з шахів, в якому Марія Музичук оскаржує титул у протистоянні з Хоу Іфань з Китаю.

Музичук сьогодні проведе партію чорними фігурами.

Рахунок у матчі, на даний момент, 2:1 на користь Іфань.

Напередодні українка грала білими фігурами й не змогла скористатися своїм шансом обіграти суперницю і зрівняти рахунок у матчі. Тепер їй доведеться захищатися проти дуже потужної гри суперниці.

Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій - 5:5, відбудеться тай-брейк.

Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня.