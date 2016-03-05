Запорізький "Мотор" обіграв іспанську "Ла Ріоху" і потрапив у Топ-16 гандбольної Ліги чемпіонів

Гра завершилася з рахунком 39:37.

"Мотор" вважався фаворитом в цьому матчі, адже тиждень тому здобув перемогу у гостьовій зустрічі з мінімальною перевагою "+1".

По ходу першого тайму гри здавалося, що українські гандболісти зможуть легко розвинути цей успіх. Гра йшла з явною перевагою "Мотора", який закінчив тайм з перевагою "+5" - 21:16. Але, після перерви іспанська команда зуміла загострити гру, постійно скорочувала перевагу господарів майданчика і, в підсумку, перемога далася українцям ціною великих зусиль.

Кращим гравцем матчу у складі господарів став легіонер з Білорусі Борис Пуховський, на рахунку якого 10 голів.

Як повідомляв УНІАН, раніше по ходу турніру "Мотор" виграв груповий етап у Групі D, здобувши в 10 матчах 7 перемог, 1 нічию та зазнавши 2 поразок.

Тепер команда потрапила до числа 16 найсильніших у чоловічому клубному європейському гандболі.