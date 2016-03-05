"Динамо" обіграло "Дніпро" у центральному матчі туру УПЛ

Матч завершився з рахунком 2:0.

Кияни з самого початку матчу пішли великими силами в атаку і домоглися вирішальної переваги вже в першому таймі. На 20-й хвилині гол забив Андрій Ярмоленко. Лідер "Динамо" першим опинився у відбитого воротарем "Дніпра" м'яча, і головою відправив м'яч у ворота. А на 39-й хвилині відзначився Олег Гусєв. Сенегальський легіонер "Дніпра" Папа Гуйє, намагаючись зупинити м'яч, пробив у ногу Гусєву, від якого м'яч полетів у ворота. У свою чергу, воротар дніпропетровців Лаштувка в цей момент залишив ворота, і м'яч залетів у порожні ворота.

У другому таймі кияни спокійно довели матч до перемоги.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні одеський "Чорноморець" і львівські "Карпати" зіграли внічию - 0:0, а "Сталь" з Дніпродзержинська поділила очки з "Олександрією" (2:2).

У неділю, 6 березня, відбудуться ще три матчі 17-го туру УПЛ. Зокрема, відбудуться матчі за участю лідера турнірної таблиці УПЛ донецького "Шахтаря" і луганської "Зорі", що займає 3-е місце.