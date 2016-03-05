Музичук та Іфань зіграли внічию у третій партії матчу за звання Чемпіона світу з шахів

У Львові завершилася третя партія матчу за світову шахову корону, в якій українка Марія Музичук зіграла внічию з Хоу Іфань з Китаю.

Українка в цій партії грала білими фігурами.

Як і в першій партії, українці знову не вдалося використати перевагу кольору. Музичук довго намагалася атакувати, володіла певною перевагою і використала весь резерв. До моменту закінчення партії на дошці залишилися з обох боків три пішаки і три фігури у китаянки проти двох у Музичук. Тим не менше, весь атакуючий потенціал був уже вичерпаний.

Після 36-го ходу суперниці погодилися на нічию.

Таким чином, рахунок у матчі став 2:1 на користь Іфань.

Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій - 5:5, відбудеться тай-брейк.

Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня.