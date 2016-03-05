"Чорноморець" і "Карпати" зіграли внічию в першому матчі Прем'єр-ліги у весняній частині сезону

Гра завершилася з рахунком 0:0.

Це був перший матч в українській ПЛ після зимової паузи.

Гра проходила у приблизно рівній боротьбі з невеликою кількістю моментів у гравців обох команд. Забити хоча б один гол, ні у тієї, ні у іншої команди не вийшло.

В паралельному матчі, що проходив у Дніпропетровську "Сталь" з Дніпродзержинська зіграла внічию з "Олександрією" - 2:2.

Рахунок у матчі відкрив гравець "Сталі" Антон Кравченко, але наприкінці першого тайму гості вирівняли становище - м'яч на рахунку Віталія Паламаря. А практично відразу ж після перерви Андрій Запорожан реалізував пенальті і вивів "Олександрію" вперед. Тим не менше, гості здобути перемогу не зуміли. За 15 хвилин до кінця гри Роман Дебелко точним ударом зрівняв рахунок.

Центральний матч 17-го туру УПЛ, в якому зійдуться "Динамо" і "Дніпро" розпочнеться на столичному НСК "Олімпійський" о 17.00.