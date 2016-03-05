Біатлоніст Семенов став бронзовим призером Чемпіонату світу

У Холменколлені (Норвегія) завершилася чоловіча спринтерська гонка у рамках чемпіонату світу з біатлону, в якій 3-є місце посів українець Сергій Семенов.

Наш спортсмен фінішував з результатом 26 хвилин 03.0 секунди.

Українець відмінно подолав дистанцію по швидкості, хоча довгий час вважався повільним лижником. Окрім того, українець сьогодні жодного разу не промахнувся на вогневих рубежах - 10 влучень з 10 можливих.

В результаті, наш спортсмен потрапив до трійки призерів, відставши від переможця на 27,6 секунди.

Чемпіоном світу в цій дисципліні став француз Мартен Фуркад, срібло на рахунку Оле-Ейнара Бьорндалена з Норвегії.

Пізніше сьогодні відбудеться жіноча спринтерська гонка.

Як повідомляв УНІАН, у першій гонці Чемпіонату світу - змішаній естафеті збірна України з Семеновим у складі посіла 4-е місце.

ЧС-2016 з біатлону проходить в Норвегії з 3 по 13 березня.