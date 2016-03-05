Прем'єр-ліга, 17-й тур, "Динамо" - "Дніпро": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві відбудеться центральний матч 17-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" прийме на своєму полі дніпропетровський "Дніпро".

Зустрічаються команди, які займають 2-е і 4-е місця в турнірній таблиці.

Матч першого кола в Дніпропетровську закінчився перемогою киян в гостях з рахунком 2:1.

На сьогодні говорити про ймовірність продовження участі «Дніпра» в чемпіонській гонці – з розряду теорії. А ось бронзова битва з луганською "Зорею" обіцяє бути запеклою. Що ж стосується «Динамо», то кияни взагалі не мають права на втрату очок.

У розпорядженні Мирона Маркевича вибір виконавців набагато скромніший, ніж у суперника, і навіть в порівнянні з власним складом річної давнини. Але безпрограшна серія на тренувальних зборах і дербі зі «Сталлю» дозволяють мріяти про створення нового боєздатного колективу для вирішення високих цілей.

Динамівці, крім зрозумілих максимальних завдань на кожну гру і кожен турнір, все ж у двох офіційних матчах попередніх тижнів швидше засмутили – тому їм є що доводити і що виправляти. І черговий спір – це прекрасна можливість показати самим собі і оточуючим свою готовність до наступних випробувань.

На котируваннях букмекерських контор фавритом вважається "Динамо", на перемогу якого можна поставити з коефіцієнтом 1,44 до 1. В той же час, на нічию ставки приймаються з розрахунку 4,09 до 1, а на перемогу "Дніпра" - 6,63 до 1.

Матч "Динамо" - "Дніпро" розпочнеться на столичному НСК "Олімпійський" о 17.00.

ТВ-трансляцію гри проведе канал "2+2".