Прем'єр-ліга, 17-й тур, "Чорноморець" - "Карпати": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Одесі відбудеться перший матч весняної частини чемпінату України з футболу, в якому "Чорноморець" прийматиме на своєму полі львівські "Карпати".

Зустрічаються команди, які займають 12-е і 7-е місця в турнірній таблиці, відповідно.

Матч першого кола "Карпати" виграли з рахунком 4:0.

Перший матч року в рамках регулярних змагань обіцяє бути безкомпромісним. На користь цього прогнозу свідчить молодість обох команд і той факт, що взимку на трансферному ринку значно краще попрацював «Чорноморець», тим самим не збираючись погоджуватися зі своїм турнірним становищем і, зокрема, з 11-очковим відставанням від галичан.

Крім придбань, більшість з яких Олександр Бабич представить широкій громадськості, одесити здобули ще одну кадрову перемогу, зумівши продовжити оренду Владислава Калитвинцева – найяскравішого гравця першої частини сезону.

«Карпати» зараз є більшою загадкою, що завжди буває після відставки головного тренера – як відомо, Ігор Йовічевіч більше з командою не працює. Втім, на стабільності по іменах того колективу, який грав до антракту, це не відбилося. Цікаво, що власне поле в цій парі далеко не порожній звук. При повній рівновазі за кількістю перемог взагалі (по 11 при 15 нічиїх), на березі Чорного моря львів'яни ще жодного разу не святкували успіх. Проте в обох рідних містах для сторін суперництва нічиї дуже популярні. І в Одесі так завершилися 5 останніх матчів.

На котируваннях букмекерських контор фаворитом вважається львівська команда. На перемогу "Карпат" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,71 до 1, в той час як на нічию - 3,38 до 1, а на перемогу "Чорноморця" - 4,76 до 1.

Матч "Чорноморець" - "Карпати" розпочнеться в Одесі о 14.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".