Спецкомісія не змогла довести "купівлю" Німеччиною ЧС-2006 з футболу

Як передає ВВС, в той же час комісія у своїй підсумковій доповіді зазначила, що повністю виключити купівлю голосів делегатів ФІФА перед виборами країни-господині мундіалю вона теж не може, оскільки в ході розслідування зуміла допитати не всіх, хто міг бути причетний до процесу.

Комісія підтвердила, що чиновники Німецького футбольного союзу перерахували в 2005 році в ФІФА майже 7 мільйонів євро, а потім спробували приховати. Однак доказів того, що гроші пішли на купівлю голосів, знайти так і не вдалося.

Читайте такожАпеляційний комітет ФІФА скоротив термін дискваліфікації Платіні і Блаттера на два роки

За даними комісії, кошти планувалося витратити на організацію гала-концерту ФІФА, однак він так і не відбувся, а Німецький футбольний союз не став вимагати гроші назад. На тлі скандалу колишній глава союзу Вольфганг Нірсбах торік пішов у відставку.

Розслідування обставин отримання Німеччиною права провести чемпіонат світу в 2006 році почалося після того, як минулої весни у ФІФА вибухнув гучний корупційний скандал, який обернувся затриманням кількох чиновників і відставкою президента Йозефа Блаттера.

Знаменитий німецький футболіст Франц Беккенбауер, який очолював заявочний комітет, раніше відкинув всі звинувачення у підкупі членів ФІФА.