Нацагентство з питань Євро-2012 звинувачує уряд у гальмуванні

Національне агентство України з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу звинувачує Кабінет Міністрів у гальмуванні двох ключових для організації турніру законопроектів.

Як повідомили УНІАН У прес-службі агентства, за короткий час існування цієї структури нею самостійно та у співпраці з іншими органами виконавчої влади було розроблено 13 проектів Законів України та 11 проектів постанов і розпоряджень Кабміну, серед яких два основні законопроекти, які потрібні для реалізації проекту Євро-2012.

За повідомленням прес-служби, перший проект Закону – «Про особливості реалізації проектів пріоритетного будівництва, необхідних для підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу». У разі ухвалення цього документу, зазначають в Агентстві, буде запроваджена система, яка дозволить скоротити строк погодження дозвільних документів у будівництві з 2 років до 6 місяців. Для цього міста-учасники Євро-2012 формують відкритий перелік інвестиційних проектів, інвестори обираються на відкритому конкурсі. Після цього інвестор, який переміг на конкурсі, отримує “зелене світло” у всіх дозвільних інстанціях.

Другий законопроект – це проект Закону України «Про створення організаційних та правових умов для залучення інвестицій з метою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу». Він встановлює систему податкових і митних пільг для інвесторів, що готують об’єкти для Євро-2012. Також законопроект створює сприятливий режим для реалізації інвестиційних проектів, встановлює систему державних гарантій інвесторам, зазначає прес-служба Агентства.

Однак, йдеться у повідомленні, не зважаючи на надзвичайно велику необхідність прийняття даних нормативних актів в умовах критично стислих термінів, визначених УЄФА, Кабмін гальмує законодавчі ініціативи Нацагентства. Зазначені законопроекти вже тривалий час знаходяться на погодженнях у міністерствах, на що з боку Кабінету міністрів немає відповідної реакції. “Тим самим стримується весь процес підготовки України до Євро-2012”, – йдеться у повідомленні.