СБУ викрила "групу відомих спортсменів" на контрабанді анаболіків

Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисники отримували контрабандний товар з країн Східної Азії та однієї з сусідніх держав. Препарати із вмістом заборонених до вільного обігу в Україні метандієнону та нандролону поступали в Україну через міжнародні відправлення та доставлялися кур’єрами.

Частина продукції реалізовувалася в Україні через мережу посередників-спортсменів, які займаються важкою атлетикою та бодібілдингом. Решта препаратів контрабандою переправлялися замовникам до країн Євросоюзу та колишнього пострадянського простору.

За попередньою інформацією, щомісячний обіг коштів становив щонайменше 50 тисяч доларів.

Співробітники спецслужби затримали одного з організаторів контрабандного каналу в Полтаві під час пересилання до ЄС чергового міжнародного поштового відправлення з прихованою серед речей партією препаратів.

Під час обшуків за місцем проживання ділка та орендованих ним приміщень правоохоронці вилучили ампули, блістери з пігулками, колби з ін’єкціями загальною кількістю майже 10 тисяч штук та комп’ютерну техніку зі схемами розповсюдження товару.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для затримання організаторів та учасників контрабандного бізнесу в інших містах України.