Китай встановив ракети "земля-повітря" поряд з головним стадіоном Олімпіади

Китай розвернув ракетні комплекси "Хунци-7" ("Червоний прапор-7") поряд з головним стадіоном Олімпіади-2008 "Пташине гніздо" для забезпечення безпеки, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на газету "Женьмінь жибао".

Ракети "земля-повітря" встановлені для забезпечення безпеки в повітрі над найбільшими спортивними майданчиками 29-х літніх Олімпійських ігор. Видання наголошує, що це зроблено відповідно до міжнародної практики".

"Так, під час афінської Олімпіади ВПС Греції використовували винищувачі F-16C для патрулювання повітряного простору в районі олімпійських об`єктів, а на землі було розставлено шість оборонних ракет "Patriot PAC-2", - нагадує "Женьмінь жибао".

Комплекс "Хунци-7" призначений для враження повітряних цілей на відстані від 500 метрів до 15 кілометрів. Ракети оснащені системами радіолокаційного та інфрачервоного самонаведення.