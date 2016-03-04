Світоліна вийшла у півфінал тенісного турніру в Куала-Лумпурі

У Куала-Лумпурі завершився чвертьфінальний матч тенісного турніру BMW Malaysian Open (категорія International), в якому українка Еліна Світоліна обіграла Крістіну Кучову зі Словаччини, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 1-6, 6-1, 6-1.

Українка програла стартовий гейм у матчі, відразу дозволивши суперниці вийти вперед. Згодом Кучова ще двічі зробила брейк, при цьому не давши Світоліній заробити жодного брейкпоінта - 1:6.

У другому сеті також було кілька затяжних геймів, але в підсумку партію виграла Світоліна, яка зуміла зробити чотири брейка, втративши лише один гейм на своїй подачі - 6:1.

Через спеку матч був припинений перед початком вирішальної партії. Після відновлення гри словачка зробила брейк у першому ж геймі, але на цьому її досягнення закінчилися. Еліна виграла шість геймів поспіль і завоювала путівку в 1/2 фіналу.

Зустріч тривала 1 годину 42 хвилини.

Нагадаємо, що під час матчу 1/8 фіналу, що відбувся напередодні, Світоліна мала проблеми зі спиною, а на прес-конференції зізналася, що її до сих пір турбує травма, отримана на Australian Open.

У півфіналі українку чекає протистояння з представницею Китаю Лінь Чжу, яка в основну сітку потрапила через кваліфікацію. У рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) Лінь Чжу займає 190-ю сходинку.