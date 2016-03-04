УЄФА включив Ярмоленка до списку зірок Євро-2016

Союз європейських футбольний асоціацій назвав українського нападника Андрія Ярмоленка однією із зірок майбутнього чемпіонату Європи-2016, повідомляється на офіційному порталі УЄФА.

Ярмоленко є справжнім вожакок збірної України, де по праву вважається багатьма гідним наступником Андрія Шевченка.

"У 13-річному віці Андрій Ярмоленко поступив в академію "Динамо", з якої був відрахований тому що не мав, на думку тренерів, перспективи, але за чотири роки був знову запрошений киянами і в травні 2008-го дебютував в "основі" біло-синіх. Ще рік потому Ярмоленко закріпився в складі, де спочатку використовувався як центрфорвард і лівий вінгер. Нині ж він діє на правому краю, будучи головним заводієм динамівців. У 2012 і 2014 роках він визнавався кращим футболістом України, і багато хто небезпідставно вважають Ярмоленко гідним наступником Андрія Шевченка", -відзначають аналітики УЄФА.

Уродженець Санкт-Петербурга, що виріс на Чернігівщині, відзначився голом у своєму першому ж матчі за збірну України. З тих пір Ярмоленко підтримує ударний темп у лавах "синьо-жовтих", де грає під сьомим номером і йде за графіком результативності Шевченка - кращого бомбардира в історії збірної. На домашньому ЄВРО-2012 динамівець провів всі три поєдинки групового етапу, а в кваліфікації ЄВРО-2016 Ярмоленко був одним з ключових гравців збірної, забивши шість голів в 12 зустрічах. В обох стикових матчах зі словенцями форвард провів по м'ячу, чим допоміг Україні здобути путівку до Франції.

Ярмоленко є лідером і ватажком збірної поряд з Євгеном Коноплянкою, з яким становить ударний тандем українців. Переважно розташовується на місці правого вінгера, проте по ходу гри вривається і в інші зони, допомагаючи партнерам як в атаці, так і в обороні. Надзвичайна працездатність і витривалість закріпили за ним статус "людини з двома серцями". У жовтні 2014-го Ярмоленко став рекордсменом збірної за кількістю гольових передач.

Як повідомляв УНІАН, Євро-2016 відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня.

Збірна України на першому етапі зіграє в групі з командами Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.