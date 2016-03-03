П'ять українських спортсменів будуть представляти на Іграх в Ріо інші країни

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення дозволити 11 спортсменам змінити громадянство напередодні Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро, з яких п'ять - колишні представники України, повідомляється в прес-релізі МОК.

На Олімпіаді в Бразилії екс-українці будуть представляти Туреччину, Латвію, Росію та Аргентину.

Плавчиня Вікторія Солнцева буде виступати за Туреччину, пятиборка Ірина Хохлова - за Аргентину, п'ятиборець Руслан Наконечний за Латвію, віндсерфер Максим Оберемко та пятиборка Ганна Буряк – за Росію.

Як повідомляв УНІАН, Ігри-2016 в Ріо-де-Жанейро пройдуть з 5 по 21 серпня і стануть першою в історії Олімпіадою, яка відбудеться в Південній Америці.