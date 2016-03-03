Суперник збірної України на Євро втратив провідного захисника

Сьогодні 31-річному гравцеві зробили операцію у Франції, повідомляє прес-служба Союзу еропейськіх футбольних асоціацій (УЄФА).

Передбачається, що на відновлення від ушкодження, отриманого 27 лютого в матчі з "Крістал Пелес", захиснику знадобиться півроку. Брант провів за національну команду 54 матчі, у тому числі вісім - у відбірковому циклі ЄВРО-2016.

"Це важкий удар для Кріса, і всі ми співчуваємо йому, - сказав наставник клубу Тоні Пуліс. - Дуже шкода, що ми не зможемо на нього розраховувати до кінця сезону, адже це прекрасний гравець, який забезпечує команді збалансованість. Але ще більш жорстоко те, що травма не дозволить йому зіграти за збірну Північної Ірландії цього літа, адже це могло стати головною подією в його кар'єрі".

Репортер порталу УЄФА Даррен Фуллертон (Белфаст) зазначає: "Брант, один з семи гравців прем'єр-ліги в команді Майкла О'Ніла. В ході кваліфікації він діяв на позиції лівого захисника, але це універсальний футболіст, який може зіграти як вінгер і півзахисник".

Його досвіду явно буде не вистачати тренеру національної команди Північної Ірландії О'Нілу. "Це нищівний удар для Кріса. Він так довго грав на міжнародній арені, а тепер змушений пропустити фінальний турнір. Це несамовита історія", - зазначив головний тренер збірної.

Замінити Бранта на лівому фланзі оборони може футболіст "Міллуола" Шейн Фергюсон. Між тим Фергюсон і представник "Лідса" Стюарт Даллас є конкурентами за місце в лінії півзахисту, якщо О'Ніл вирішить грати у Франції за схемою 3-5-2.

Як повідомляв УНІАН, Євро-2016 відбудеться у Франції з 10 червня по 10 липня.

Суперниками збірної України на першому етапі турніру - у групі - будуть команди Німеччини, Північної Ірландії та Польщі.