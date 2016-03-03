Музичук програла Іфань другу партію матчу за світову шахову корону

У Львові завершилася друга партія матчу за звання чемпіона світу з шахів серед жінок, в якій українка Марія Музичук програла Хоу Іфань з Китаю, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка в цій партії діяла чорними фігурами.

На відміну від партії, що відбулася напередодні, коли Музичук грала білими фігурами, цього разу партія проходила в більш гострій боротьбі з явною перевагою кольору у китаянки. У підсумку, після 32-го ходу Іфань, українка визнала свою поразку.

Згідно з регламентом, матч триватиме 10 партій. У разі нічиєї за підсумками основних партій - 5:5, відбудеться тай-брейк.

Як повідомляв УНІАН, матч за звання Чемпіона світу з шахів серед жінок проходить 1-18 березня