Українські біатлоністи посіли 4-е місце у змішаній естафеті Чемпіонату світу

У Холменколлені (Норвегія) завершилася перша гонка Чемпіонату світу з біатлону - змішана естафета - в якій збірна України посіла підсумкове 4-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці показали результат 1 годину 14 хвилин 30.8 секунди (використали 9 додаткових патронів) і відстали від переможця на 29,8 секунди.

Наша команда виступала у складі Валентина Семеренко, Олена Підгрушна, Сергій Семенов і Дмитро Підручний.

Незважаючи на 10-й стартовий номер українці з самого початку вважалися одними з претендентів на медаль. За рішенням тренерського штабу на стартову гонку був виставлений найсильніший склад.

І протягом всієї естафети наша команда йшла в групі лідерів, а деякий час навіть лідирувала. Якщо Валентина Семеренко прийшла до фінішу першого етапу 3-ю з відставанням у 16,2 секунди від лідера, то потім Олена Підгрушна завершила другий етап вже з відставанням в 0,4 секунди від лідера.

У чоловічій частині гонки відмінно пройшов свій етап Сергій Семенов, який використав лише один додатковий патрон і вийшов у лідери в четвірці з представниками Німеччини, Норвегії та Франції.

Вирішальною стала стрільба з положення стоячи на заключному етапі, де Дмитро Підручний допустив два промахи і суттєво відстав від трійки лідерів.

Переможцем гонки стала команда Франції, яка випередила на фініші Німеччини на 4,3 секунди. Збірна Норвегії відстала від чемпіонів на 14,4 секунди.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу в Норвегії проходить з 3 по 13 березня.